Halk TV'de 30 Ağustos gerilimi! 'Bunlar birtakım insanları sıkıyor olabilir'

Ayşenur Arslan’ın sunduğu programa katılan tarihçi Ahmet Kuyaş 30 Ağustos kutlamalarının artık önemsiz olduğunu söyledi. Bu cevaba sinirlenen Arslan ile Kuyaş arasında tartışma çıktı. Arslan izleyicilerden tepki mesajları geldiğini belirterek konuğunun sözünü kesti.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tarihe altın harflerle geçen "Büyük Zafer"in yıl dönümü tüm ülkede kutlandı.

Televizyon kanallarında ise konuyla ilgili uzman isimler programlara katılarak günün önemini anlattılar.

Halk TV’deki Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına 30 Ağustos’u konuşmak üzere Prof. Dr. Ahmet Kuyaş katıldı.

Halk TV'de 30 Ağustos gerginliği

Programda Ayşenur Arslan'ın 30 Ağustos programlarına katılmayan liderlerle ilgili sözleri üzerine ilginç anlar yaşandı.

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Ayşenur Arslan, "Bugün 30 Ağustos törenine bakıyoruz Erdoğan var ama ruhen, aklen yok belli ki. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli yok. Diğer ortakların birçoğu yok." ifadelerini kullandı.

"Ben bunu çok önemsemiyorum"

Bu sözlerin üzerine ise Kuyaş, Arslan'a "Ben bunu çok da önemsemiyorum" yanıtını verdi.

Ayşenur Arslan tepki gösterdi

Cevaptan hoşnut kalmayan Arslan, "Neyi önemseyeceğiz peki 30 Ağustos’u önemsemezsek" diyerek Kuyaş'a tepki gösterdi.

"Bunlar birtakım insanları sıkıyor olabilir"

Daha sonra sözlerine devam eden Kuyaş şu ifadeleri kullandı:

Belki de insanlar artık bu işlerden sıkıldı. Bayrak töreni, İstiklal Marşı, bilmem ne… 100 yıl sonra hala bunu kutlamak… Artık Türkiye bunları kanıksadı. Bu bana biraz çocukluğumun bayrak törenini, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını falan getiriyor. Bunlar birtakım insanları sıkıyor olabilir. İsterseniz ‘Sizi de sıkıyor mu?’ diye sorun. Cevabım ‘evet, sıkıyor’ olacak.

"Sıkılıyorsanız gitmezdiniz"

Bu cevaptan da hoşlanmayan Arslan, Kuyaş'a şu yanıtı verdi:

Neden? Her ülkenin tarihinde kilometre taşları vardır. O kilometre taşlarında çocuklar bayraklarla sokaklara dökülür, geçit alayları, fener alayları yapılır. Eskiden stadyumlarda kutlamalar olurdu. Sıkılıyorsanız gitmezdiniz. Sanki normalmiş gibi.

"3 ayda bir sürekli bayram kutlayıp habire İstiklal Marşı dinliyoruz"

Bu benim fikrim; katılırsınız katılmazsınız ama tekrar edeceğim diyen Kuyaş şöyle devam etti:

1920 ve 1930’larda bu lazımdı. Çünkü bir ulus yaratmamız lazımdı. Siz 101 yıl falan diyorsunuz ya, Türkiye bir ulus devlet olarak henüz çok genç. O zaman çocuktu. Bunlara ihtiyaç vardı. Çünkü bayramlarla insanlara belirli bir tarihi anlatıyorsunuz. Herkes okula gitmiyor. Unutmayın, Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiye’de okuma yazma oranı %8. Böyle ulus olunmaz. O bayramlar o işe yaradı. Dünyanın her yerinde zaten bayramlar bu işe yaramıştır zamanında. Bugün ise artık 3 ayda bir sürekli bayram kutlayıp habire İstiklal Marşı dinlemek.

"Sözlerinize seyircilerden tepki geliyor"

Kuyaş'ın sözlerinden memnun kalmayan Arslan araya girerek şunları söyledi:

Kusura bakmayın bölüyorum. Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum. Özellikle sizin sözlerinize yönelik eleştiriler oluyor. Hanımefendiler, beyefendiler; biz zaten karşılıklı bir şekilde, bugünkü Türkiye’nin tablosuna uygun bir biçimde bir tartışma içerisindeyiz. Ben bunun faydalı olduğu kanaatindeyim.