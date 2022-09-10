Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı insanlarla böyle alay etti: CHP'ye yakın değiliz!

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Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'e konuşan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, insanların aklı ile alay eden ifadeler kullandı.

"Biz CHP'ye yakın değiliz"

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'nin CHP'ye yakın olmadığını söyleyen Mahiroğlu, İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den transferi için ödendiği belirtilen 3 milyon lira ücreti ve finansmanını CHP'nin sağladığını yalanlarken, "Biz CHP'ye yakın değiliz." dedi.

Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı:

Kişisel olarak bir Cafer Mahiroğlu var, bir de Halk TV var. Eğer kastınız Cafer Mahiroğlu'nun kendi kimliği ise, evet ben CHP'li bir aileden geliyorum, CHP'liyim. Halk TV öyle değil, Halk TV Türkiye'de haksızlıkları dile getiren bir televizyon ve toplumun tüm katmanlarının sorunlarını dile getiriyor.