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Gündem

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci alay konusu oldu

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarını sunarken, Ceyhan'ın söylediğinden farklı bir oran söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:04:00 -

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarını sunarken, Ceyhan'ın söylediğinden farklı bir oran söyleyerek alay konusu oldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Halk TV'ye verdiği röportajda "Şu andaki duruma yüzde 6.7 maksimum kişi bağışık hale gelmiştir diye hesaplıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberi sunan Değirmenci ise, duymak istediğini söylercesine, Türkiye'de bağışıklık oranının yüzde 2 olduğunu ifade ederek sosyal medyada alay konusu oldu.

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