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Gündem Halk TV patronundan Soylu'ya telefon: Özür dileriz
Gündem

Halk TV patronundan Soylu'ya telefon: Özür dileriz

Yeniakit Publisher
2023-10-11 11:56:00 -
Halk TV patronundan Soylu'ya telefon: Özür dileriz

Halk TV'nin Süleyman Soylu'nun 3 milyon 500 bin dolara villa aldığına yönelik haberinin ardından kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, Soylu'yu aradı, özür diledi. Soylu ailesi haberle ilgili harekete geçti.

Odatv-Özel

Halk TV'de bugün Seyhan Avşar imzasıyla Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 28 Mayıs seçimlerinden birkaç ay önce İstanbul’daki bir konut projesinden 3 milyon dolara (83 milyon TL) villa satın alındığı yazıldı.

MAHİROĞLU'NDAN SOYLU'YA TELEFON

Odatv'nin edindiği bilgilere göre, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, bu haberin ardından eski bakan ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu telefonla aradı.

Süleyman Soylu'dan özür dileyen Cafer Mahiroğlu, "bunu kabul edemem" dedi.

Odatv'nin konuyla ilgili telefonla ulaştığı Cafer Mahiroğlu haberlerle ilgili kimseye konuşmadığını söyledi.
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SOYLU HAREKETE GEÇTİ

Süleyman Soylu ailesinin, terörle mücadele kanunu kapsamında terörle mücadele eden kişiyi hedef göstermeyle ilgili dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

SOYLU YALANLADI

Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz." sözleriyle başladı.

Soylu açıklamasında, “Günaydın Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz. Günün haberi, attığı yalanlar, aldığı nefesten fazla bir sözde “gazeteciden”… On beş yıldır Bahçeşehir’de oturuyorum. Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim. Evi bir yılı aşkın süre önce terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine hedef gösterecek şekilde yine sizler tarafından ifşa edilen oğlum, Çekmeköy’deki başka bir eve tadilatı karşılığında kiracı olarak taşınmak istedi. Şimdi onu da ifşa ettiniz. Örgütçü arkadaşlarınıza söyleyin, şimdi oraya da taşınmayacak. Daha önce ifşa olan, Halk tv sahibinin de oturduğu, aynı yerde oturmaya devam edecek. Gazeteci olan son cümleden yeni bir haber daha çıkartır, hadi bakalım…” diye yazdı.

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Yorumlar

mehmets soylu

sadece telefon yetmez, aynı gazete ve tv nin manşetlerinden yalan söylediklerinide aynı seviyede deklare etsinler

yakıcı

seçimlerden önce terbiyesizlik yapıp ak partinin oylarını düşürüp soyluyuda pasivize edip saf dışında tutmak için sayfa sayfa haber yapın ak parti yine geçirmece yapınca yandı duka ağzı bari böyle söndürelim hesabını aylar sonra yapın dağılın lan
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