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Medya Halk TV İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüne böyle sevindi
Medya

Halk TV İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüne böyle sevindi

Yeniakit Publisher
2024-05-20 11:05:00 -
Halk TV İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüne böyle sevindi

Halk Tv Uğur Mumcu'nun ölümünden sorumlu tuttuğu İran rejiminin mevcut Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü sevinçle karşıladı.

Halk Tv Uğur Mumcu'nun ölümünden sorumlu tuttuğu İran rejiminin mevcut Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü sevinçle karşıladı.

Halk Tv Uğur Mumcu'nun ölümünden sorumlu tuttuğu İran rejiminin mevcut Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü sevnçle karşıaldı. Doç. Dr. Can Kakışım 'İran'daki marksistler çok mutlu' dedi. Halk Tv yorumcusu Semih Turan, 'Uğur Mumcu cinayeti denilince oklar İran'ı gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Erdemol ise 'Reisi berbat siyasetçi idi. Pek bir önemi yok. İran'da kimsenin üzüleceğini düşünmüyorum.' yorumunda bulundu

Sosyal medyadan ise tepkiler gecikmedi

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı ve TGB Kurucu Genel Başkanı Adnan Türkkan. 'Yazıklar olsun! Şu an tel aviv'de ve halk tv stüdyosunda iğrenç bir sevinç var!' diyerek tepki gösterdi.
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Yorumlar

Memati

O zaman darısı sizin gibi hainlerin başına.

Vahap Kalyoncu

Satılmış adamlar sahipleri ne derse onu papağan gibi tekrarlar.
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