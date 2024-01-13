Halk Tv gediklisi ittifaka zarar veriyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Başkanlığını Millî Görüş lideri merhum Necmeddin Erbakan Hocanın oğlu Dr. Fatih Erbakan’ın yaptığı Yeniden Refah Partisi kamuoyundan teveccüh toplarken, bazı yöneticileri maşerî vicdanı yaralayan açıklamalarla Cumhur İttifakı’na zarar veriyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili olan ve sürekli CHP yandaşı kanallara konuk olan Doğan Aydal, Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’u eleştirmesi tepkiye neden oldu.

Tepki topluyor

Doğan Aydal, Halk TV’de yayınlanan ‘Perdenin Önü Arkası’ programında sık sık CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu güzellemesi yaparken ülkemizde kentsel dönüşüm seferberliği başlatan, bakanlığı döneminde 45 şehir meydanını restore ettiren, ülke genelinde 484, İstanbul’da ise 39 millet bahçesinin yapımını başlatıp 13 tanesini tamamlayan Murat Kurum hakkında ‘poşetten başka bir icraatı yok’ şeklinde sözler söylemesi eleştirilere sebep oldu. Aydal’ın ittifak ruhuyla örtüşmeyen sözlerine kamuoyundan tepki yağarken, partiden kendisine mesafe koyması beklentisi oluştu.

Öte yandan, Parti Sözcüsü Suat Kılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden Doğan Aydal’ın konuşmalarını göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Kişisel görüşleri

“31 Mart 2024 Yerel Seçim ittifaklarına yönelik kişisel görüşlerin Yeniden Refah Partisi açısından bağlayıcılığı yoktur. Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkanımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur.”

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