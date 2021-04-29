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Gündem Halk TV ekranlarında içki fetvası
Gündem

Halk TV ekranlarında içki fetvası

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV ekranlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde alkollü içki satan tekel bayilerinin kapatılması eleştirilirken Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını söyleyerek bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 03:15:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanma dönemine geçildiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.

"İçki haram değil"

Söz konusu tartışmaları Halk TV ekranlarında değerlendiren Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, içkinin Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmediğini öne sürdü.

"Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmez"

Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Bozok

Kim ki bu ... Nerden fetva veriyor.
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Eren

Soyları kuruyasıcalar.
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