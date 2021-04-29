Halk TV ekranlarında içki fetvası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanma dönemine geçildiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.

"İçki haram değil"

Söz konusu tartışmaları Halk TV ekranlarında değerlendiren Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, içkinin Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmediğini öne sürdü.

"Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmez"

Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.