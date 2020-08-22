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Gündem Halk TV canlı yayınında Türk polisine ahlaksız iftira!
Gündem

Halk TV canlı yayınında Türk polisine ahlaksız iftira!

Geçtiğimiz günlerde ‘Sağlık için Hepimiz için, Koronavirüs denetlemeleri’ sırasında Kadıköy’de maskesini takmayan ve polisin uyarılana tekme ile karşılık veren Rana Batı isimli kadın, Halk TV’de İrfan Değirmenci’nin programına avukatı ile katıldı. Canlı yayında Türk Polisi’ne ahlaksız iftirada bulunan avukat kadın, “Polisler maske için değil taciz etmek için denetim yapıyordu” dedi. İrfan Değirmenci ise bu durumu kafasıyla onaylayarak yayına devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:02:00 -

İstanbul Kadıköy’de maske takmadığı için polis memurları tarafından uyarılan ve daha sonra görevini yapan polislere tekme atan Rana Batı isimli kadın skandal hareketlerine Halk TV canlı yayınında devam etti.

Türk Polisi’ni ahlaksızlıkla suçlayan kadının avukatı, polisin maske için değil cinsel taciz orada bulunduğunu söyledi. Bu iftirayı kafasıyla onaylayan İrfan Değirmenci, yayına devam etti.

Avukat Ezgi Önalan, “Türkiye’de biliyoruz ki, polisler sadece dış görünüşünü beğendikleri kadınlara kimlik kontrolü yapıyor.” dedi.

Polise ahlaksız iftira atan Avukat Ezgi Önalan daha önce Kadıköy’de izinsiz eylemde bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Polislere iftira atan Batı’nın daha önce insanların üzerine tükürdüğü bir paylaşımının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yaşanan olay sonrası duyarlı vatandaşlar, Batı’ya tepki göstermişti.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

ALLAH CC GÖNLÜNÜZDEKİNİ KAT VE KAT YAŞATSIN HAKETTİGİNİZİ VERECEK İNŞALLAH....
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vejo

gerçekten bunlar hangi ülkenin kanalı bence ya ermeni yasa yunan kanalı erdoğan bu kanalları kapatması gerekiyor bize özellikle bunlara demokrasi fazla geliyor devlet düşmanı bunlar atatürk genlige hitap ederken ne diyoryurt içi betbahtlar
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