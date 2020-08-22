Halk TV canlı yayınında Türk polisine ahlaksız iftira!

Geçtiğimiz günlerde ‘Sağlık için Hepimiz için, Koronavirüs denetlemeleri’ sırasında Kadıköy’de maskesini takmayan ve polisin uyarılana tekme ile karşılık veren Rana Batı isimli kadın, Halk TV’de İrfan Değirmenci’nin programına avukatı ile katıldı. Canlı yayında Türk Polisi’ne ahlaksız iftirada bulunan avukat kadın, “Polisler maske için değil taciz etmek için denetim yapıyordu” dedi. İrfan Değirmenci ise bu durumu kafasıyla onaylayarak yayına devam etti.