Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın neye uğradığını şaşırdı! Özgür Özel'in kibri gaflarının önüne geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'gündem Özel' programına konuk oldu. Programın orta noktalarına gelindiğinde Şirin Payzın, Özel'e muhalefetle ilgili uzun bir soru sordu.

Payzın, uzun sorunun ardından Özel'in cevabını beklemeden reklama gitmek istedi. Bu durum karşısında rejiye dönerek şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, Payzın'a tepki gösterdi.

Özgür Özel, Şirin Payzın'a bu yaptığının doğru bir hareket olmadığını söyledi.

Özel tepkisinde şunları söyledi:

Bu doğru bir şey değil, bu kadar uzun ve yorum içeren bir soru sorduktan sonra reklama gidilmez giden olacak ayrılacak olacak. Böyle soru soracaksınız daha kısa sorun cevabı alın öyle reklama gidin.

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