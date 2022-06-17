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Medya Halk TV Beyazıt'ta eşcinsel sapkınlara geçit vermeyen Müslümanları hedef aldı!
Medya

Halk TV Beyazıt'ta eşcinsel sapkınlara geçit vermeyen Müslümanları hedef aldı!

Halk TV, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda eşcinsel sapkınlara geçit vermeyen duyarlı Müslümanları hedef alarak, ""Gericilerden İstanbul Üniversitesi önünde piknik provokasyonu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 20:36:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Beyazıt'ta "onur pikniği" etkinliğini düzenleyeceklerini duyuran sapkınlara Müslümanlar tarafından geçit verilmedi.

Duyarlı Müslümanlar, eşcinsellerin etkinliğini tekbir sesleri ile engelledi.

Kararlılık karşısında geri adım attılar

Eşcinsel sapkınlar, Beyazıt Meydanı'nı bırakmayan Müslümanlar karşısında direnemeyerek etkinliği iptal etti.

Halk TV Müslümanları hedef aldı

Beyazıt'taki olayları haberleştiren CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV, eşcinseller tarafında saf tutup, Müslümanları "gericiler" sözleri ile hedef aldı.

"Gericilerden İstanbul Üniversitesi önünde piknik provokasyonu" diyen Halk TV, "İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu'nun gerçekleştirmek istediği piknik etkinliği gerici ve ülkücü grupların provokasyonları sonucu iptal edildi." ifadelerini kullandı.

 

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