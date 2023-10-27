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Gündem Halk TV Akit gazetesindeki açıklama üzerinden 6284 acısını anlattı! 'Artık delilsiz ceza verdiremiyoruz'
Gündem

Halk TV Akit gazetesindeki açıklama üzerinden 6284 acısını anlattı! 'Artık delilsiz ceza verdiremiyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:59:00 - 2023-10-28 00:33:42
Halk TV Akit gazetesindeki açıklama üzerinden 6284 acısını anlattı! 'Artık delilsiz ceza verdiremiyoruz'

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li avukat Feyza Altun, 6284 acısını anlattı.

Halk TV'deki Halk Meydanı programında Feyza Altun, İrfan Değirmenci'ye konuk oldu.

Değirmenci, Akit Gazetesi'nde yer alan AK Parti Kadın Kolları'nın açıklamasını hedefe koydu.

Açıklamada, AK Parti'nin ülke kadınları için attığı adımlar yer alıyordu.

Değirmenci iktidarın kadınları özgürleştirmesini, "AKP Kadın Kolları Akit gazetesine reklam vermiş. AKP Kadın Kolları, 'Cumhuriyet bu yüzden güçlü' diyor ve metinde AK Parti'nin kadınlar için sözde yaptıklarını maddeler halinde yazmışlar." ifadelerini kullandı.

Program konuğu Feyza Altun da, aile savunucularının 6284'e itiraz ettiği noktaya ilişkin yaşadığı acıyı anlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altun, kadının beyanını esas alan mahkemelerin, artık "delil" istediğini öne sürdü.

Akit gazetesindeki açıklamayı, "Bu yazılanlar uygulamada olan şeyler değil. Bugün bunların hangisi uygulanıyor? Kanun uygulanmadıktan sonra bir anlamı yok ki.. Bugün saldırıların hedefinde 6284 var. 'Yuva yıkan', diyorlar. 6284 neredeyse mahkemelerde uygulanmamaya başladı." sözleriyle hedef alırken, utanmadan, "Delilsiz uzaklaştırma kararı çıkartamıyoruz." şikayetinde bulundu.

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Yorumlar

Bu milletin anasını ağlatanlar ağlasın biraz da

Keşke videosunu da koyup haber yapsaydınız...biz irfansız irfanı da biliriz ...feyzi olmayan Feyza' yı da ...onlar birşeye karşı çıkıyorsa bilin ki onda rahmet vardır

Mesleğini kötüye kullananlar

Başlamışlar cazırtı cızırtı ve cozurtu yapmaya...
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