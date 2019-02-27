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Halk sebze tanzim satış noktalarının yeni ürünü bakliyat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanzim satış noktalarında sebzeden sonra bakliyat ürünlerinin de yer alacağını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sebze tanzim satış noktalarında yerli bakliyat ürünleri satışına başladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
Halk sebze tanzim satış noktalarının yeni ürünü bakliyat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanzim satış noktalarında sebzeden sonra bakliyat ürünlerinin de yer alacağını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sebze tanzim satış noktalarında yerli bakliyat ürünleri satışına başladı.


Enflasyonla mücadeleye tam destek veren Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye aracısız şekilde sunulan ürünleri çeşitlendirerek, 10 sebze ürününden sonra yeşil mercimek, nohut ve elmayı da halk sebze tezgahlarına koydu.



Pirinç haftaya satışa çıkarılacak


Başkent’in 30 ayrı noktasında kurulan ve haftanın 7 günü hizmet veren tanzim satış noktalarındaki ürünlere, TMO’nun bakliyat ürünleri arasında yer alan yeşil mercimek ve nohut da eklendi.


Nohut ve yeşil mercimek dışında pirinç de önümüzdeki hafta tanzim satış noktalarındaki tezgahlarda yerini alacak.


İlk gün bakliyat grubunda nohut yaklaşık 12 ton, yeşil mercimek 11 ton, elmada ise 19 ton satış gerçekleşti.


Yeşil mercimeğin kilosu 4,5 TL, nohut ise 5,5 TL


İki kilogramlık paketler halinde satışa sunulan bakliyat ürünlerinden;


- Yeşil mercimeğin paketi: 9 TL (Kilosu 4,5 TL),


- Nohudun paketi: 11 TL (Kilosu 5,5 TL),


- Elmanın kilosu: 3 TL,


- Pirinç ise beş kilogramlık paketler halinde: 30 TL (Kilosu 6 TL) olarak belirlendi.



Başkentli uygun fiyattan memnun


Sebze ve bakliyat ürünlerini uygun fiyattan alan Başkentliler, ürünlerin çeşitlendirilmesinden ise son derece memnun.


- Yahya Soyyiğit: “Nohut, elma, domates, biber, patates ve salatalık aldım. Bakliyat ürünlerinin ekleneceğini haberlerde duyduk, çok memnun olduk. Hemen eşimle beraber geldik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. 13-14 TL ile mutfağımızı doldurduk. Çok şükür.”


- Melih Özden: “Çeşitlerin fazla olması güzel bir şey. Fiyatlar da güzel.8-10 TL’ye kadar domates var piyasada. Burada 3 TL. İnşallah 31 Mart’tan sonra da tanzim satışları devam eder.”


- Halime Bultan: “Bakliyat alınabilir fiyatta. Buraya Ayrancı’dan geldim. Fiyatlar uygun olmasa gelmezdim. Halka hitap eden şeyler olsun. Herkes alabilsin, herkes yiyebilsin.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
  1. doğa

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