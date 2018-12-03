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Halk şaşkınlık içerisinde! Meyveleri gören telefona sarıldı

Muğla'da hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulması nedeniyle yaşanan "yalancı bahar" sonucu erik ağaçları meyve vermeye başladı. Büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar meyve veren ağacı cep telefonlarıyla görüntüledi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:11
Halk şaşkınlık içerisinde! Meyveleri gören telefona sarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu "yalancı bahar" nedeniyle erik ağacı meyve verdi.

Görenler telefona sarıldı

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacısının bahçesindeki erik ağacının Aralık ayında meyve vermesi vatandaşlarda şaşkınlığı yol açtı.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu ilçede, meyveleri görenler ağacı cep telefonlarıyla görüntüledi.

"88 yaşındayım ilk defa gördüm"

İşletme sahibi Adem Sağır ise ilk kez bir ağacın bu dönemde meyve verdiğini gördüğünü söyledi. Sağır, "Aralık ayında hava daha soğuk oluyordu. Bu sene havalar çok sıcak gidiyor. Ağacın da bundan dolayı erken meyve verdiğini düşünüyoruz." dedi.

Mahallede yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Kadri Tanır da ilk kez aralık ayında erik ağacının meyve verdiğini gördüğünü kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:11
  1. Muğla
  2. yalancı bahar
  3. erik ağacı
  4. Adem Sağır

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