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Yerel Halk plajında cinayet: 1 ölü
Yerel

Halk plajında cinayet: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-08-04 20:46:00 -
Halk plajında cinayet: 1 ölü

Adana'da halk plajında korkunç bir olay yaşandı. Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da halk plajında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde bulunan halk plajında gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs bankta oturan Sadri Akarslan (30) ve Veli Can Ö.'ye (29) tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği Sadri Akarslan olay yerinde hayatını kaybederken, Veli Can Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı, failin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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