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Halk otobüsüyle minibüs birbirine girdi! Yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de özel halk otobüsü ile bir minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:56
Halk otobüsüyle minibüs birbirine girdi! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Tatlısu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden 34 JC 9767 plakalı özel halk otobüsü, tali yoldan çıkan 34 EVN 53 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrulan otobüs, bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüste bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki yolcu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:56
  1. Trafik kazası
  2. halk otobüsü
  3. minibüs
  4. yaralılar var

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