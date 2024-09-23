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Yaşam Halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Yaşam

Halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-09-23 09:01:00 -
Halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kırıkkale'de korkunç bir kaza yaşandı. Halk otobüsü ile bisiklet çarpıştı kazada 14 yaşındaki Batuhan Akçalı hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de şehir içi halk otobüsü ile çarpıştıktan sonra devrilen motosiklette bulunan Batuhan Akçalı (14) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağında meydana geldi. E.S. idaresindeki 71 ACK 341 plakalı Kırıkkale Belediyesi Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 71 ADM 596 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosiklette bulunan Batuhan Akçalı ve T.U.V. (14) savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Batuhan Akçalı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, T.U.V,'nin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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