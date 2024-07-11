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Yaşam Halk otobüsü böyle askıda kaldı
Yaşam

Halk otobüsü böyle askıda kaldı

Yeniakit Publisher
2024-07-11 23:33:00 -

Bursa'da kazı çalışması yapılan yerden geçen halk otobüsü askıda kaldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde ilerleyen halk otobüsünün şoförü, alt yapı çalışması için kazı yapılan yerden geçmek istedi. Aracın ön kısmı çukuru atlatırken, arka teker havada asılı kaldı. Aracı bir türlü olduğu yerden çıkaramayan otobüs şoförü yolcuları tahliye ederken, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye polis ve belediye ekibi sevk edildi. Araç iş makinası yardımı ile çıkarılırken, talihsiz kazada yaralanan olmadı.

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