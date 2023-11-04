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Dünya Halk Filistin'e destek gösterisi yapıyor! İngiliz Hükümeti kuduruyor
Dünya

Halk Filistin'e destek gösterisi yapıyor! İngiliz Hükümeti kuduruyor

Yeniakit Publisher
2023-11-04 07:23:00 -
Halk Filistin'e destek gösterisi yapıyor! İngiliz Hükümeti kuduruyor

Londra'da 11 Kasım'da düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü için Başbakan Rishi Sunak'ın "provokatif ve saygısızca", İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ise "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanmasına tepkiler geldi.

Kentte 11 Kasım'da düzenlenecek Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve Kraliyet ailesinin katılımıyla gerçekleştirilecek Ateşkes Günü anma töreniyle ilgili Başbakan Rishi Sunak ve Braverman birer açıklama yaptı.

Sunak, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın silah bırakmasının yıl dönümü olarak kabul edilen Ateşkes Günü'nde düzenlenecek Filistin'le dayanışma yürüyüşü için, "Provokatif ve saygısızca." ifadesini kullandı.

Kentteki askeri anıtlar ve Ateşkes Günü etkinliklerinin düzenleneceği Cenotaph Anıtı'na saygısızlık yapılma riski bulunduğunu iddia eden Sunak'ın açıklamasına Braverman, X hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

Braverman'ın açıklamasındaki "Başbakan'a katılıyorum. Ateşkes Günü'nde Londra'da nefret yürüyüşü yapılması tamamen kabul edilemez." ifadeleri tepki çekti.

"Açıklamalar aşırı sağcıları teşvik ediyor"

Londra'da 14 Ekim'den bu yana her cumartesi on binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşlerini düzenleyen 6 sivil toplum kuruluşu, Sunak ve Braverman'a cevaben yaptığı açıklamada, "11 Kasım'da yapılacak yürüyüşün, Cenotaph'taki töreni etkilememek için anma etkinliğinin düzenleneceği Whitehall Caddesi'nden geçmeyeceğini açıkça ifade ettik." sözleri yer aldı.
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Yürüyüş güzergahının ve saatinin detayları da paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Planlanan yürüyüş rotamız Hyde Park-ABD'nin Londra Büyükelçiliği arasındadır. Yürüyüş, 12.45'te, yani anma törenindeki saygı duruşundan 2 saat sonra gerçekleşecek. Bu açıklamalar, yürüyüşleri durdurmak için sokaklarda eylem çağrısı yapan, son derece sorumsuz aşırı sağcıları teşvik ediyor."

Açıklamada, Braverman'ın sözlerine ilişkin ise "Gazze halkının bombalanmasına son verilmesi yönündeki halk desteğini bastırma arzusundan kaynaklandığı açıktır." ifadesi kullanıldı.

Londra'da 14 Ekim'den bu yana yapılan gösterilerin barışçıl geçtiği vurgulanan açıklamada, "Whitehall'dan çok uzakta gerçekleşecek bir yürüyüşü savaşta ölenlere saygısızlık olarak nitelemek barış için yürüyenlere hakarettir." denildi.

Eski futbolcu Lineker, tepki gösterdi

Braverman'a bir tepki de ünlü İngiliz futbolcu ve BBC yorumcusu Gary Lineker'den geldi. Lineker, Braverman'ın açıklamalarına X hesabından gösterdiği tepkide, "Daha fazla masum çocuk ölmesin diye ateşkes ve barış çağrısıyla yürümek, nefret yürüyüşünün tanımına uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Londra'da 14 Ekim'den bu yana her cumartesi gerçekleşen Filistin'e destek yürüyüşlerine yüz bini aşkın kişi katılıyor. İlk iki hafta Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde, üçüncü hafta İngiltere Parlamentosu önünde buluşan göstericiler, Filistin'e destek göstermenin yanında ateşkes ve adalet çağrısı yapıyor.

Kentteki dördüncü gösteri 4 Kasım'da simge mekanlardan Trafalgar Meydanı'nda yapılacak.

Braverman ise 4. haftasına giren eylemlerle ilgili açıklamalarıyla ilk günden bu yana tepki çekiyor.

Filistin bayrağı taşımanın teröre destek sayılabileceği, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganının ise İsrail'i haritadan silmek anlamına geldiği gibi açıklamalar yapan Braverman, polise bu slogan ve sembolleri "duruma göre" terör eylemi kabul edip müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı.​​​​​​​

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Yorumlar

Ahmet Taner

Bu iki yaratık, kraldan fazla kralcı, çakma ingiliz zavallı ahmaklar. Bunlar atalarını katiline aşık, aşağılık mahluklar...

Ay Yıldız

Bahsedilen 2 kişi kim İkiside Hintli bunun İkiside ineğe taban başbakan dersen eşcinsel bunların alayı 
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