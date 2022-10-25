Halk Ekmek değil halt etmek!

CHP belediyeciliği ile özdeşleşen beceriksizlik, İstanbul’un dört bir yanında kendisini gösterirken, İmamoğlu yönetiminin 3 ay önce büyük gösterişle açılışını yaptığı Arnavutköy ilçesindeki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nda ekmek üretimi yapılmadığı skandalı patlak verdi. İBB ise sessizliğe gömüldü. İBB’nin AK Parti döneminde projelendirilerek 2019 yılına kadar % 46’sının tamamlandığı Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası, 23 Temmuz 2022’de açılmıştı. CHP şovuyla açılışı yapılan fabrikada kurdeleyi Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kesmişti. Ancak aradan geçen 3 aylık zaman diliminde, 100 milyon euro maliyetli Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası’nda ekmek yerine yalan üretim bantları çalıştı.

Hamur pişirilemeyecek halde

Ortaya çıkan fotoğraflarında iş makinelerinin üzerinin örtüldüğü, sevkiyat için hiçbir aracın faaliyette bulunmadığı Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası’nda 3 aydır ekmek üretiminin yapılmadığı bildirildi. Akit’in edindiği bilgilere göre fabrikadaki ekmek bantlarının çalışmadığı, bantlar arasında koordinasyon bulunmadığı, fabrika kapasitesinin ekmek üretebilecek durumda olmadığı saptandı. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı fabrikanın hamur dahi üretebilecek konumda olmadığı öğrenilirken, fırınlarda ekmeği hazır hale getirebilmek için kalibrasyon işlemlerinin mevcut halde yapılamadığı aktarıldı. Lokal üretim haricinde büyük çaplı ekmek üretiminin mümkün olmadığı fabrikanın, tam kapasiteye ulaşabilmesi için en az 5 aylık çalışmaya ihtiyaç duyulduğu, bu haliyle fabrikanın, bir apartmanın bile ekmek ihtiyacını karşılayamayacağı ifade ediliyor.

Mum ışığında mı üretiyorsun?

İBB’nin faaliyetteki Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının sadece Eylül ayındaki elektrik tüketimi 313 bin 191 kilowatsaat (kwh) iken, Hadımköy fabrikasının açıldığı Temmuz ayından bu yana 3 aylık toplamda sadece 260 bin 296 kilowatsaat elektrik tükettiği ortaya çıktı. Fabrika açılışının yapıldığı 23 Temmuz’da 3 günlük süreyle lokal olarak çalıştırılan Halk Ekmek fabrikası bu zaman diliminde 108 bin 882 kwh elektrik harcarken, Ağustos’ta 87 bin 451 kwh, Eylül’de 63 bin 963 kwh’ye düştüğü kaydedildi.

Şovmen nama sustu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe’nin fabrika önündeki basın açıklamasını provoke ederek “Buyurun fabrikayı gezelim” diyen ancak gazetecilerin fabrikayı görüntüleme talebini “hijyen koşulları sağlanmadan olmaz” sözleriyle reddeden Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ortaya çıkan rezaletlerle ilgili yönettiğimiz sorulardan kaçarak görüşme talebimizi reddetti. Nama, telefonumuza çıkmadığı gibi, bıraktığımız çağrı notuna da geri dönüş yapmadı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ise, şunları söyledi: “Bir kerecik olsun bu milleti yanıltmayın” ifadeleriyle tepki gösterdiği İBB’ye şöyle yüklendi: “Fabrikanın göstermelik açılışını 23 Temmuz’da yaptılar. Günlük tüketimlere baktığımda 21-22-23 Temmuz’da tüketim birden artıyor, ertesi gün tekrar düşüşe geçiyor. Elektrik tüketiminden gözüken sadece açılış töreni için fabrikayı 3 gün çalıştırmışlar. O da anca %20 kapasite ile.”