Halk ekmek büfeleri için kuralı çekiliş

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, boş durumda bulunan ya da sözleşmesi sona eren 45 Halk Ekmek Satış Büfesinin yeni sahiplerini belirlemek için kura çekilişi gerçekleştirecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılımına kapalı olarak 15 Mayıs Cuma günü düzenlenecek kura çekimi, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan sözleşmesi sona ermiş, işletme kurallarına uymayarak kapatılan ya da çeşitli sebepler ile boş bulunan 45 Halk Ekmek Satış Büfesini kura çekilişi düzenleyerek, yeni sahiplerine teslim edecek.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00’da düzenlenecek “Ekmek Satış Büfesi Dağıtım Programı” şeffaf belediyecilik ilkesi gereği canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekilişi canlı yayınlanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle topluluk oluşturmamak amacıyla vatandaşların katılımına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak izlenebilecek.

Katılımcıların da canlı olarak izleyeceği kura çekilişi; 467’si asil, 467’si de yedek olmak üzere noter huzurunda yapılacak.

İlçelere göre kura çekilişi yapılacak Ekmek Satış Büfelerinin sayıları ise Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından; Altındağ 2, Çankaya 5, Çubuk 1, Etimesgut: 2, Gölbaşı: 1, Keçiören: 8, Mamak 7, Pursaklar: 1, Sincan 7 ve Yenimahalle 11 adet olarak belirlendi.