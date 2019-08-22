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Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman?

Türkiye'de 70 farklı alanda eğitimler sunan Halk Eğitim Merkezi kursları vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman? sorusu merak ediliyor. Peki Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman?

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:46
Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman?

Türkiye'de 70 farklı alanda eğitimler sunan Halk Eğitim Merkezi kursları vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman? sorusu merak ediliyor. Peki Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman?

Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman?

Halk Eğitim Merkezleri Kayıt Tarihi olarak belirli bir tarih olmayıp, dilediğiniz zaman yılın 12 ayı başvuru yapabiliniyor. Başvuru yapıp, eğitim almak istenilen eğitim için gerekli 15 kişilik kontenjanın dolması beklenir. Bu sayıya ulaşılırsa eğitim başlar, ulaşılmazsa iptal olabilir. Bu sebeple halk eğitim kurslarının başlangıç tarihi bulunmamaktadır.

Halk Eğitim Merkezi hangi alanlarda kursları vardır?

Adalet
Ahşap Teknolojisi
Aile Ve Tüketici Bilimleri
Ayakkabı Ve Saraciye
Bahçecilik
Bilişim Teknolojileri
Biyomedikal Cihaz
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
Can Ve Mal Güvenliği
Çalışma Hayatı
Çevre Koruma
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
Denizcilik
Diş Protez
Eğlence Hizmetleri
El Sanatları
Elektrik Ve Enerji
Elektrik-Elektronik
Endüstriyel Otomasyon
Gazetecilik
Deniz Araçları Yapımı
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim
Grafik Ve Fotoğraf
Güvenlik Hizmetleri
Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri
Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri
Harita-Tapu-Kadastro
Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri
Havacılık
Hayvan Sağlığı
Hayvan Yetiştiriciliği
Hukuk
İnşaat
İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği
Kâğıt Üretimi
Kimya
Kişisel Gelişim Ve Eğitim
Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri
Kuyumculuk
Madencilik Ve Maden Çıkarma
Makine Teknolojisi
Matbaa
Metal Teknolojisi
Metalurji Teknolojisi
Motorlu Araçlar
Muhasebe Ve Finansman
Müzik Aletleri Yapımı
Müzik Ve Gösteri Sanatları
Okuma Yazma
Ormancılık
Öğretmenlik Ve Öğretim
Pazarlama Ve Perakende
Plastik Teknolojisi
Radyo Televizyon Alanı
Raylı Sistemler
Sağlık
Sanat Ve Tasarım
Seramik Ve Cam Teknolojisi
Sosyal Hizmetler Ve Danışmanlık
Spor
Tarım
Tekstil
Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme
Toplum Sağlığını Koruyucu Hizmetler
Ulaştırma Hizmetleri
Yabancı Diller
Yenilenebilir Enerji
Yer Bilimleri
Yiyecek İçecek Hizmetleri

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:46
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