Türkiye'de 70 farklı alanda eğitimler sunan Halk Eğitim Merkezi kursları vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman? sorusu merak ediliyor. Peki Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman?

Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman?

Halk Eğitim Merkezleri Kayıt Tarihi olarak belirli bir tarih olmayıp, dilediğiniz zaman yılın 12 ayı başvuru yapabiliniyor. Başvuru yapıp, eğitim almak istenilen eğitim için gerekli 15 kişilik kontenjanın dolması beklenir. Bu sayıya ulaşılırsa eğitim başlar, ulaşılmazsa iptal olabilir. Bu sebeple halk eğitim kurslarının başlangıç tarihi bulunmamaktadır.

Halk Eğitim Merkezi hangi alanlarda kursları vardır?

Adalet

Ahşap Teknolojisi

Aile Ve Tüketici Bilimleri

Ayakkabı Ve Saraciye

Bahçecilik

Bilişim Teknolojileri

Biyomedikal Cihaz

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik

Can Ve Mal Güvenliği

Çalışma Hayatı

Çevre Koruma

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

Denizcilik

Diş Protez

Eğlence Hizmetleri

El Sanatları

Elektrik Ve Enerji

Elektrik-Elektronik

Endüstriyel Otomasyon

Gazetecilik

Deniz Araçları Yapımı

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim

Grafik Ve Fotoğraf

Güvenlik Hizmetleri

Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri

Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri

Harita-Tapu-Kadastro

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri

Havacılık

Hayvan Sağlığı

Hayvan Yetiştiriciliği

Hukuk

İnşaat

İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği

Kâğıt Üretimi

Kimya

Kişisel Gelişim Ve Eğitim

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Kuyumculuk

Madencilik Ve Maden Çıkarma

Makine Teknolojisi

Matbaa

Metal Teknolojisi

Metalurji Teknolojisi

Motorlu Araçlar

Muhasebe Ve Finansman

Müzik Aletleri Yapımı

Müzik Ve Gösteri Sanatları

Okuma Yazma

Ormancılık

Öğretmenlik Ve Öğretim

Pazarlama Ve Perakende

Plastik Teknolojisi

Radyo Televizyon Alanı

Raylı Sistemler

Sağlık

Sanat Ve Tasarım

Seramik Ve Cam Teknolojisi

Sosyal Hizmetler Ve Danışmanlık

Spor

Tarım

Tekstil

Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme

Toplum Sağlığını Koruyucu Hizmetler

Ulaştırma Hizmetleri

Yabancı Diller

Yenilenebilir Enerji

Yer Bilimleri

Yiyecek İçecek Hizmetleri