Halk CHP'li belediyeden beton değil yeşil alan istiyor!

CHP'li Marmaris Belediyesi İçmeler Mahallesinin Kayabal Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na çok amaçlı salon, yeraltı otoparkı ve pazar yerinden oluşan proje yapılacağını duyurdu. Ancak mahalle sakinleri, çevreciler ve içinde CHP Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu topluluk, projeye karşı çıktı.

OKTAY'A SESLENDİLER

Bölgede yaşayanlar, "Çocuklarımızın parkına dokunma", "Beton değil yeşil alan istiyoruz", "Ne avm ne otopark! İçmeler meydanı yeşil alan kalacak" yazılı dövizler ve bayraklarla meydanda toplandı. Betonlaşma projesine en çok tepkiyi eyleme katılan çocuklar gösterdi.

Ellerinde bayrak ve dövizlerle parkta eyleme destek veren minik yürekler, Başkan Mehmet Oktay'a, "Başkanım biz bu parkta büyüdük, anılarımızı yıkma ne olur" sözleriyle seslendiler. Meydanda eylem yapan vatandaşlar, projeyi istemediklerini dile getirdi.

KAMU YARARI GÖZETİLMEDİ

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ali Demirtaş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki yeşil alana 29 yıllığına kiralama usulüyle ticari dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yeri yapılması kararının belediye meclisinden geçtiğini belirtti. Projeye itiraz ettiklerini aktaran Demirtaş, "Buranın halka ait olarak kalması için tüm hukuki yolları başlattık. Çünkü bu meydanın 29 yıllığına şirketlere kiraya verilmesinde kamu yararı yoktur." ifadesini kullandı. Demirtaş, meydanın çocukların oyun, halkın nefes alabildiği ortak yaşam alanı, ayrıca AFAD'ın belirlediği afet acil toplanma alanı olduğuna dikkati çekti. Projeyi protesto eden vatandaşlara meydana gelen Marmaris Belediyesi CHP Meclis Üyesi Asım Geniş de destek verdi.

Tepkilere dayanamayan CHP'li Marmaris Belediyesi referanduma gitme kararı aldı. Mahallede kurulan sandıklarda vatandaşlar projeyle ilgili oy kullandı. Oy sayımının bugün biteceği öğrenilirken, çıkacak sonuç meydanın da kaderini belirleyecek.

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