Halıyı ıslatarak süpürmenin faydaları nelerdir?

Elektrik süpürgesi sürekli bozuluyor mu? Bunun sebebi bunlar olabilir. O yüzden sizi haberimize davet ediyoruz.

ELEKTRİK SÜPÜRGELERİNİN BOZULMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Makineleri torbası kirle dolu ise çalıştırmaya kalkmayın. Yoksa motoru bozabilirsiniz. Motoru zorlanan makineler kısa devre olmaktadır. Elektrik süpürgeleri vakumlu ise halıyı ıslatarak temizliği yapmalısınız. Normal makinelerde su ile temizlenmesi makineye hasar verebilir. Elektrik süpürgesiyle sivri eşyaları makineye çekmeyiniz. Torbanın delinmesine ve makine borusunun ucunun tıkanmasına sebep olabilirsiniz. Makinenin fırça bölümünü ve makinedeki tozları sürekli şekilde temizleyiniz. Kirli kalması bir sonraki kullanım için kötü sonuçlanabilir. Kokuyu engellemek için torba tekrar takılmalı ve hafta bir kez yapınız. Aşırı kullanımlara göre tekrar takma durumunda farklılık yapabilirsiniz. Makineniz oldukça fazla ısındığında fişten çekiniz ve kendine gelmesine izin veriniz. Aşırı ısı makineleri kötü etkilemektedir.