Halit Kanak: Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun

Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlanmaya devam ediyor.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Halit Kanak'ın işte açıklamaları:

Bugün 28 Haziran Türk Ordusunun kuruluş yıldönümü. Asil Millete hayırlı olsun.

Büyük Türk Kağanı Mete Han tahta geçtiği M.Ö. 209 yılında ilk Türk Ordusunda sistem kurmuş, düzenli oluşturduğu birliklerine 28 Haziran’da büyük bir tören yapmış, resmi geçit yaptırdığı disiplinli ordusu ile Kara Kuvvetlerimizin temelini atmıştı.

2.230 yıldır o günden günümüze Türk Ordusu dosta güven, düşmana korku salmaktadır.

TÜRK ORDUSU

Türk Ordusu, dünyanın en kalabalık muharip ordularından birisidir. Çünkü her Türk erkeği asker sayılır. Vatanına milletine hizmet için her dâim cenge hazırdı.

"Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felâh;

Hazır ol cenge eğer istersen sulh-ü salâh."

Günümüzdeki "Her Türk Asker Doğar" inancının temelinde bu yatar.

Zâten, eli silah tutan herkes askerî eğitimden geçirilirdi. Askerler üzerlerinde kılıç, bıçak, ok ve yay taşırlardı. Tümenler 10 bin kişilikti ve Türk Ordusunda 24 tümen bulunurdu. Mete Hân teşkilâtı şöyle planlamıştı;

Türk Ordusu, 10'lu teşkilât düzenine göre kurulmuştu. Bu teşkilatınen büyük birliği 10.000 kişiden oluşan Tümen'di. Tümenler ise, bin'li, yüz'lü, on'lu olmak üzere kademeli olarak küçülen birliklere ayrılıyordu.

Bu sisteme göre, her bir on askerin başına "onbaşı" geçer, on tane on'lu asker yüz askeri oluşturur başına "yüzbaşı" geçer. On tane yüz'lü asker bin askeri oluşturur başına "binbaşı" geçer. On tane bin'li asker onbin askeri oluşturur bunun başınada "Tümgeneral" geçer.

Bütün orduyu "Başkomutan" yönetir. Bir savaş anında Başkomutan bütün Tümgeneral'leri toplar plan yapar, karar alır. Tümgeneral'ler komutası altındaki Binbaşılara bu kararı açıklar. Binbaşılar Yüzbaşılara, Yüzbaşılar Onbaşılara, Onbaşılar ise emrindeki on'lu askerlere emir verir. Böylece başarı oranı yüksektir.

Mete'nin kurduğu bu teşkilât, ufak tefek değişikliklerle bütün Türk Devletlerinde kullanılmıştır.

Türkler, Başbuğ'larına çok değer verir ve büyük bir sadâkatla itaat ederlerdi.

Bir askerin en büyük ideâli cenk'te ölmekti. Böylelikle ülkesine ve milletine karşı vazifesini yerine getirmiş oluyordu. İslâm'la şereflendikten sonra ise "Ölürsem şehid, kalırsam gâzi olurum" inancı yerleşti.

Türk Askeri süvari yâni atlı idi. Zamanın ulaşım aracı olan atı en iyi bir şekilde kullanıyorlar, at üzerinde doğup at üzerinde ölüyorlardı. Sürekli at üzerinde oldukları için pantolon giyiyorlardı.

Çinliler kendi kıyafetleri ile ata binmeleri zor olduğu için atlı birliklerine Türklerden öğrendikleri pantolonu giydiriyor ve yine Türklerden öğrendikleri eğer sistemini atlarının sırtına vuruyorlardı. Bu suretle pantolon günümüze kadar bütün dünyaya yayılmıştır.(Çinlilerden yayıldığı sanılır)

Mete Han istisnâî bir askerlik dehâsına sahipti. Tek merkezden yönettiği ordusuyla Kore'den, Macar Ovasına kadar bütün bölgeye barış ve refah getirmeyi başarmıştı.

İşte böyle bir komutan için "Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği" olarak; Türk Devletini büyük bir İmparatorluk hâline getiren Asya Tarihinin en büyük şahsiyeti Mete Hân adına Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın bahçesinde veya uygun görülecek bir yerde O'nun adına bir heykel-müze kurulmasını talep ediyoruz.

Mete Han'ın ayak uçlarından girilerek gezilebilen seyir terasınında olacağı bu müzede; geçmişten günümüze Ordumuzun kullandığı silahlar, yaptığı önemli savaşları anlatan görseller, kullanılan bayrak ve flamalar ve kıyafetler (Şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören askerlerimiz bu kıyafetlerin bir kısmını kullanıyor) çeşitli argümanlarla bu müzede sergilenerek tarih şûrunu ve millî hisleri geliştirme sağlanabileceğine inanıyoruz.

Tarihçilerimizden Hüseyin Nihâl Atsız ve Yılmaz Öztuna, daha önce 1363 olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş tarihinin, 28 Haziran M.Ö. 209 olması gerektiğini belirterek, Nihâl Atsız 1963'te, Yılmaz Öztuna da 1968'de tekliflerini yapmışlar. Son olarak Nihâl Atsız 1973'te teklifini yeniden güncellemişti.

Değerlendirilen bu teklifler incelenerek Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş tarihide 28 Haziran M.Ö. 209 olarak düzenlenmişti.

Bizde Türk Dünyası Derneği olarak, Türk Ordusu'nun kuruluş yıldönümünü ve Kara Kuvvetler Gününü bir kez daha kutluyor, tebrik ediyor ve Mete Han Müzesi'nin yapılmasını yeniliyoruz.

Bu vesileyle, Irak'tan Somali'ye, Suriye'den Afganistan'a, Katar'dan Kosova'ya dünyanın dört bir yanında karada ve denizde görev yapan bütün Mehmetçik'lerimize başarılar diliyoruz..