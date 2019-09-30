Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza belli oldu

İstanbul’da 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine karışan iki kişiye 73'er yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Nitelikli yağma teşebbüs' suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Ayar ve arkadaşları, 7 Eylül'de İstiklal Caddesi'ndeki Tünel tramvay durağında para taleplerini reddettiği iki kişinin saldırısına uğramıştı. Ayar hayatını kayberderken, saldırganlar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklanmıştı.