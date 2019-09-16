0553 313 94 23

Halis Özkahya’ya UEFA’dan görev

FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda oynanacak olan Wolfsburg-Olexandriya maçında görev alacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
Halis Özkahya’ya UEFA’dan görev

FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda oynanacak olan Wolfsburg-Olexandriya maçında görev alacak.


UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya’ya Avrupa Ligi’nde görev verdi. TFF’den yapılan açıklamaya göre Özkahya, Almanya’nın VfL Wolfsburg ile Ukrayna’nın Olexandriya takımları arasında 19 Eylül 2019 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu müsabakasını yönetecek.


Almanya’nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana’da
    1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    2. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    3. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    4. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    5. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    6. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    7. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    8. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    9. İzmit’te tarihi protokol
    10. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    11. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    12. Rıza Kayaalp finalde
    13. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    14. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    15. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    16. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    17. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    18. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    19. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    20. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    21. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    22. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    23. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    24. Artiz Mektebi beğenildi
    25. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    26. Matematikte başarının sırrı!..
    27. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    28. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    29. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    30. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı