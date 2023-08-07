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Spor Halini görenler gözlerine inanamadı: Fena şey! Florya daha büyük...
Spor

Halini görenler gözlerine inanamadı: Fena şey! Florya daha büyük...

Yeniakit Publisher
2023-08-07 16:20:00 -
Halini görenler gözlerine inanamadı: Fena şey! Florya daha büyük...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi halindeki muhtemel rakibi olan Faroe Adaları ekibi Klaksvik'in 2500 kişilik stadı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi halindeki muhtemel rakibi olan Faroe Adaları ekibi Klaksvik'in 2500 kişilik stadı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakibi Klaksvik'in stadının görüntüsü gündem oldu! "Florya daha büyük"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için çaba veren ve yolun 3. ön eleme turundan devam eden Galatasaray Salı günü 22.00'de Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-Kırmızılılar'ın rakibini elemesi durumunda play-off'taki rakibi ise bugün çekilen kura ile belli oldu. Temsilcimiz Olimpija Ljubljana engelini aşması halinde play-off turunda Klaksvik / Molde karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

Kuraların çekilmesinin ardından Faroe Adaları ekibi Klaksvik'in stadı sosyal medyada gündem oldu. Maçlarını 524 koltuklu yaklaşık 2.500 kişilik bir kapasiteye sahip Djupumira Stadyumu'nda oynayan Klaksvik'in stadının dağların arasındaki görüntüsü ise paylaşım rekorları kırdı.

Bazı taraftarların Klaksvik'in stadının görselinin altına "Florya bile daha büyük" yorumu yaptığı görüldü.
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