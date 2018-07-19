"Halime Sultan"ın yeni dizisi belli oldu

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi "Diriliş Ertuğrul"un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç Töre, sezon finali öncesi projeye veda etmişti. Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile hayatını birleştiren oyuncunun hamile olduğu ve eşi istemediği için diziden ayrıldığı öne sürülmüştü. Bilgiç, yazılı bir açıklama yaparak hamilelik iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve mesleğine devam edeceğini açıkladı.

Son gelen haberlere göre de Esra Bilgiç Töre, MF Yapım'ın yeni dizisi "Hayat Işığım" ile el sıkıştı. Diğer kadın başrol oyuncusu için Ezgi Eyüboğlu Yıldırım'ın adının geçtiği diziye senarist Melis Civelek imza atıyor.

Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği dizinin çekimleri Fethiye civarı ve Köyceğiz'de yapılacak. Tolgahan Sayışman dizide Yılmaz Karabey adlı yüzbaşıya hayat verecek.