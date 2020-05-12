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Aktüel

Haliliye’den çölyak hastalarına gıda desteği

Haliliye Belediyesi, il genelindeki çölyak hastalarına glutensiz ekmeğin yanı sıra gıda desteğinde de bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:10:01 -
Haliliye’den çölyak hastalarına gıda desteği

Haliliye Belediyesi, il genelindeki çölyak hastalarına glutensiz ekmeğin yanı sıra gıda desteğinde de bulunuyor.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet veren glutensiz ekmek fırını tüm il geneli çölyak hastalarına ekmek üretmeyi sürdürürken, hastalara yine belediye tarafından gıda desteği de verildi. Gıda desteği almak için Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Tesisine gelen hasta ve hasta yakınlarına yardım kolilerini Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve Şanlıurfa Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan takdim etti.


Yapılan yardımların ardından açıklamalarda bulunan ve Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, Haliliye Belediyesinin yine bir ilk gerçekleştirdiğini belirterek, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günün’de geçen yıl yemek vermişti, bu yıl ise Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması adına yardım kolileri hazırlanmış. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nden itibaren yardım kolilerimizin dağıtımına başladık. Tabi Haliliye Belediyesinin hizmeti bununla sınırlı değil ilçede bulunan tüm ihtiyaç sahibi aileler için market açmış ve onlara destek oluyor. Ben Haliliye Belediyesine, Başkanını ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

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