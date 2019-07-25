0553 313 94 23

Haliliye’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede yürüttüğü mahalle gezisi programları kapsamında Mimar Sinan, Cengiz Topel ve Bahçelievler Mahallerinde incelemelerde bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
Haliliye’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede yürüttüğü mahalle gezisi programları kapsamında Mimar Sinan, Cengiz Topel ve Bahçelievler Mahallerinde incelemelerde bulundu.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerine devam ettiriyor. Mimar Sinan, Cengiz Topel ve Bahçelievler mahallerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Canpolat, ziyaretinde Mimar Sinan Mahalle Muhtarı İsmail Dağbaşı ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Nur Karadağ ile görüştü. Semt pazarlarının kurulduğu gün Tekel ve Cengiz Topel caddelerinde trafik sorunu yaşandığı bilgisini alan Canpolat, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç ile görüşerek park sorununu çözüme kavuşturdu. Semt pazarının kurulduğu günlerde, pazarcı esnafının araçlarını okul bahçesine bırakacaklarını ifade eden Canpolat, “İlgili yerlere telefon açtık ricalarda bulunduk. Buradaki otopark sorunu ile ilgili ilçe mille eğitim müdürü ile görüştüm. Bu görüşme neticesinde mahalledeki park sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallenin diğer sorunları ile ilgili birim yetkilileri ile görüştüm. Ekip halinde çalışmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile iç içeyiz. Birlik beraberlik içerisinde canla başla çıkmış olduğumuz bu mücadelemize devam ediyoruz. Haliliye daha örnek bir ilçe olacak. Bu ilçede yaşayanlar daha mutlu olarak yaşayacaklar” dedi.


Temizlik başta olmak üzere tüm sorunlarının çözüldüğü belirten Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Nur Karadağ, “Başkanımıza her konuda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük sorunların başında gelen otopark sorunu bugün başkan sayesinde çözüme kavuştu. Cengiz Topal Caddesi trafiği kilitleniyordu. Bundan sonra böylesi sorunlar yaşamayacağız” diye konuştu.


Muhtarlar ile yapılan görüşmenin ardından Mimar Sinan Semt Pazarına geçen Canpolat, burada incelemelerde bulunarak esnaf ile sohbet etti. Pazar yerinin çatısının onarılması ve eksiklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması için talimat verdi. Semt pazarı gezisinin ardından Bahçelievler Mahallesine geçen Canpolat, esnaf ve vatandaşlar ile fikir alışverişinde bulundu.


Canpolat, temaslarının ardından mahalleden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç olay! İneği kurtardı, kendi öldü
    1. Korkunç olay! İneği kurtardı, kendi öldü
    2. Berberlik zanaatı, maket yapmak sanatı
    3. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    4. Dengesini kaybedip köprüden düştü,..
    5. Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık..
    6. Hasta kedi tedavi edildi
    7. Kütahya’da geçen yıl 6 bin 508 ton..
    8. Sodexo'dan Kurban Bayramı'nda Gift..
    9. Adana’nın mega projeleri için..
    10. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy,..
    11. Boris Johnson kabinede kardeşine de..
    12. Yeni Malatyaspor’da kayısılı forma..
    13. Sel bölgesinde her gün bin 500 kişiye..
    14. İsmail Kartal: “Yönetimimiz ile..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Otokoç Otomotiv'e "Avrupa’nın En İyi..
    17. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir..
    18. Tekirdağ’da 40 kaçak göçmen yakalandı
    19. Bir araya gelen 70 kadın, gözleme..
    20. Günün ilk yarısında en çok değer..
    21. Peyzaj Mimarları Odası Trabzon..
    22. Haliliye’de sorunlar çözüme..
    23. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    24. Günün ilk yarısında en çok değer..
    25. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği..
    26. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi..
    27. Didimli turizmciler bayram tatilinin 9..
    28. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    29. "Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri..
    30. 200 yıllık çeşme restore ediliyor
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı