Haliliye’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede yürüttüğü mahalle gezisi programları kapsamında Mimar Sinan, Cengiz Topel ve Bahçelievler Mahallerinde incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerine devam ettiriyor. Mimar Sinan, Cengiz Topel ve Bahçelievler mahallerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Canpolat, ziyaretinde Mimar Sinan Mahalle Muhtarı İsmail Dağbaşı ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Nur Karadağ ile görüştü. Semt pazarlarının kurulduğu gün Tekel ve Cengiz Topel caddelerinde trafik sorunu yaşandığı bilgisini alan Canpolat, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç ile görüşerek park sorununu çözüme kavuşturdu. Semt pazarının kurulduğu günlerde, pazarcı esnafının araçlarını okul bahçesine bırakacaklarını ifade eden Canpolat, “İlgili yerlere telefon açtık ricalarda bulunduk. Buradaki otopark sorunu ile ilgili ilçe mille eğitim müdürü ile görüştüm. Bu görüşme neticesinde mahalledeki park sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallenin diğer sorunları ile ilgili birim yetkilileri ile görüştüm. Ekip halinde çalışmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile iç içeyiz. Birlik beraberlik içerisinde canla başla çıkmış olduğumuz bu mücadelemize devam ediyoruz. Haliliye daha örnek bir ilçe olacak. Bu ilçede yaşayanlar daha mutlu olarak yaşayacaklar” dedi.

Temizlik başta olmak üzere tüm sorunlarının çözüldüğü belirten Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Nur Karadağ, “Başkanımıza her konuda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük sorunların başında gelen otopark sorunu bugün başkan sayesinde çözüme kavuştu. Cengiz Topal Caddesi trafiği kilitleniyordu. Bundan sonra böylesi sorunlar yaşamayacağız” diye konuştu.

Muhtarlar ile yapılan görüşmenin ardından Mimar Sinan Semt Pazarına geçen Canpolat, burada incelemelerde bulunarak esnaf ile sohbet etti. Pazar yerinin çatısının onarılması ve eksiklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması için talimat verdi. Semt pazarı gezisinin ardından Bahçelievler Mahallesine geçen Canpolat, esnaf ve vatandaşlar ile fikir alışverişinde bulundu.

Canpolat, temaslarının ardından mahalleden ayrıldı.