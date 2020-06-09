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Aktüel

Haliliye’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Tesisi yılın 12 ayı vatandaşlara hizmet veremeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:46:25 -
Haliliye’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Tesisi yılın 12 ayı vatandaşlara hizmet veremeye devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, asli görevlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde belediye kurulunca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin siparişlerini ve alışveriş kartlarını adreslerine teslim etmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda Sosyal Yardım Tesisinin açılışından bu yana 17 bin 893 ihtiyaç sahibine gıda ve temizlik paketleri teslim edilirken, 12 bin 796 ihtiyaç sahibi vatandaşa da kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuldu. Belediye ekipleri bu kapsamda son olarak Kamberiye, Sancaktar, Devteşti ve Ahmet Yesevi mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve temizlik paketlerini evlerine teslim etti. Belediyenin bu hizmeti vatandaşların takdirini toplarken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar Haliliye Belediyesinin sunduğu bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.


Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve sıcak yemek desteğinin yılın 365 günü devam ettiğini bildirdi.

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