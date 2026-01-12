Haliliye’de gençler geleceğin teknolojisiyle buluşuyor

Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimler, sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda kursiyerlerin zihinsel süreçlerini de destekliyor. Robotik kodlama ve bilgisayar sınıflarında vakit geçiren öğrenciler, dijital dünyanın kapılarını aralarken analitik yeteneklerini de geliştiriyor. Merkez, teknolojinin yanı sıra dil kursları, güzel sanatlar ve kişisel gelişim gibi geniş bir yelpazede hizmet sunarak bir "yaşam boyu öğrenme" üssüne dönüşmüş durumda.

Eğitim sürecine dair paylaşılan bilgilerde şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle robotik kodlama ve bilgisayar sınıflarında eğitim gören kursiyerler, aldıkları derslerin zihinsel gelişimlerine büyük katkı sunduğunu belirtiyor. Gençler, kod yazmayı öğrenirken aynı zamanda analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandıklarını ifade ederek, kendilerine bu modern eğitim ortamını sunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini ilettiler."

Belediye yetkilileri, İngilizce'den satranca, resimden diksiyona kadar pek çok farklı branşta kayıtların devam ettiğini bildirdi. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi’ne bizzat müracaat etmeleri veya belediyenin 444 22 63 numaralı hattından bilgi almaları gerektiği hatırlatıldı.