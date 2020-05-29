  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Haliliye’de camiler ibadete hazır

Haliliye’de korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin açılmasının öncesinde ilçede bulunan cami ve diğer ibadethanelerin halılarını yıkanarak, cami içleri ve bahçeleri köpüklü su ile dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:56:51 -
Haliliye’de camiler ibadete hazır

Haliliye’de korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin açılmasının öncesinde ilçede bulunan cami ve diğer ibadethanelerin halılarını yıkanarak, cami içleri ve bahçeleri köpüklü su ile dezenfekte edildi.


Haliliye Belediyesi yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan ibadethanelerin yıkıma ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.


Salgın dolayısıyla yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin bugün itibarıyla tekrardan ibadete açılacak. Haliliye Belediyesi vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe bulunan tüm camilerin halılarını yıkadı. Ekipler yıkanan halıların döşenmesinin ardından ibadethane içlerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı