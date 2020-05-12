Haliliye ekibi Efeler Ligine yükseldi

Haliliye Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun aldığı kararla Efeler Ligi’ne yükseldi.

Ligi ve play-off’taki grubu lider olarak tamamlayan Haliliye Belediyespor, artık Efeler Ligi’nde mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi’ni mevcut haliyle tescillendiğini ve bu sezon için şampiyon çıkmayacağını açıkladı. Alınan bu karar ile Haliliye Ekibi bir üst lig olan Efeler Ligi’ne yükseldi. TVF’nin kararı ardından takımda ve ilçede büyük sevinç yaşanırken, konu ilişkin açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesinin her konuda olduğu gibi spor konusunda da Şanlıurfa’ya Haliliye’ye ilkleri yaşatmaya devam ettiğini belirterek, “Haliliye Voleybol takımımız 2019 -2020 voleybol takımımız birinci ligi başarı ile tamamlamış, 17-19 Mart’ta Ankara’da oynadığı karşılaşmalarda da lider olarak bitirdi. Ve bugün Türkiye Voleybol Federasyonu’nun verdiği bilgiye göre voleybol takımımız artık Efeler Ligi’nde mücadele edecek. Bu başarının diğer avantajı artık Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi, Efes Pilsen’i Şanlıurfa’mızda Haliliyemizde ağırlayacağız. Ben bu başarıda emeği geçen tün arkadaşlarımızı tebrik ediyor başarıların devamını diliyorum” dedi. Değerlendirmelerde bulunan Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı ise, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Kadrolarla mümkündür. Haliliye Belediyesi birçok konuda ilklere imza attığı gibi sporda da bir ilke imza attı. Şanlıurfa tarihinde en üst liglerde bir takımımız mücadele edecek. Şanlıurfa’nın markası Haliliye Belediyespor olacaktır inşallah. Herkese hayırlı olsun. Bizi bu yolda bugün kadar destekleyen başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, hocalar ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.