0553 313 94 23

Haliliye Belediyespor’dan çifte galibiyet

Haliliye Belediye Spor basketbol ve voleybol takımları, önemli haftada karşılaşmalarda galip gelen taraflar olarak çifte mutluluk yaşattı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:42
Haliliye Belediyespor’dan çifte galibiyet

Haliliye Belediye Spor basketbol ve voleybol takımları, önemli haftada karşılaşmalarda galip gelen taraflar olarak çifte mutluluk yaşattı.


Türkiye Basketbol 2. Liginde Haliliye Belediye Spor, Osmanbey Spor Salonunda Tenis Eskrim Dağcılık Spor takımını konuk etti. Ligin 17’nci haftasında Atilla Keskin yönetimindeki Haliliye Belediye Spor, maçın ilk yarısını 33-28 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü elden bırakmayan Haliliye ekibi, salondan 66-53’lük galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla ligdeki puanını 26’ya çıkartıp, ligdeki yerini ise 4’e yükseltti. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’da tribünde yerini alarak, sporculara destek oldu.



Play-off yolunda önemli galibiyet



Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı ise ligin 21’inci haftasında Ordu’da Akkuş Belediyespor ile karşılaştı. Haliliye ekibi, 30-28, 25- 23 ve 30-28’lik setlerle salondan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu skorla ligdeki puanını 42 ye çıkararak 4’üncü sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor, aldığı bu galibiyetle play- off yolunda önemli bir adımı geçti.



Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 22’inci haftasında Bingöl deplasmanında 24 Şubat 2019 Pazar günü Solhan Spor ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Takımımız Kadıköy'de iki puan bırakmak zorunda kaldı"
    1. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    2. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    3. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    4. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    5. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    6. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    7. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    8. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    9. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    10. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    11. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    12. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    13. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    14. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    15. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    16. BJK-Kabataş Vakfı Okulları hayata..
    17. İngiliz muhalefetinde toplu istifa şoku!
    18. Liseli öğrencilere uyuşturucunun..
    19. "Helikopter ve uçak ambulanslarla..
    20. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin..
    21. Tütüncü ittifak ortakları ile buluştu
    22. Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi
    23. Türk CMO, dünya markalarını yönetecek
    24. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm..
    25. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    26. Kamışlı’da tır konvoyu hareketliliği
    27. CHP Besni adayı Açar, seçim..
    28. Rusya ateşledi! Sınırsız seyir..
    29. "Onshore projelere ciddi talep var"
    30. Tanzim satışlarına günlük 100 ton..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!