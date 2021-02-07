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Spor Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci
Spor

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetinin mutluluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 09:39:00 - 2021-02-07 09:40:20
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, ligin 26. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardıklarını söyledi.

Deplasmanda alınan bu galibiyetin çok önemli olduğunu ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Artık ligin sonuna doğru yaklaşırken telafisi olmayan maçlara çıkıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyeti bizim için altın değerinde bir galibiyet oldu. Son iki maçımızı kazanarak ligde kalma şansımızı arttırdık. İnşallah kalan maçlarda da iyi mücadele ederek ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum."

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