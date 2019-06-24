Halılardaki inatçı lekeler nasıl temizlenir? | Sigara lekesi nasıl çıkar?

Evlerdeki halıların temizliği çok önemli. Özellikle çocuklar, toz alerjisi olan ve çok çabuk hastalanan bireyler için. Sık sık halıların yıkanmasının yanı sıra, aniden oluşan lekeler de çok can sıkıcı olabiliyor. Çocuğunuzun dökmüş olduğu vişne suyu, damlayan ve iz bırakan lekeler, misafirinizin sigara külü...

Daha birçok sebepten dolayı halılarınız kirlenebilir, fakat bu sorunların üstesinden gelmek, anlatıldığı kadar zor değil.

Öncelikle lekeyi üstten silmek gerekir. Ardından ıılık suyun içerisine bir miktar arap sabunu koyup halınızı silin. Ardından durulayın. Hiçbir leke kalmayacaktır.

Dilerseniz başka bir yöntem olan karbonat ve limon karışımını da fırça yardımıyla uygulayıp, durulayabilirsiniz.