THY- Euroleague
0553 313 94 23

Halil Ünal isyan etti: Kim istiyorsa gelsin teslim edelim

1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un başkanı Halil Ünal, talip çıkması durumunda yönetimi devretmeye hazır olduklarını belirterek, "Biz her defasında çağrıda bulunuyoruz. Kim istiyorsa buyursun gelsin, Eskişehirspor'u teslim edelim. Zaman da kaybetmesin. Biz de sonuna kadar destek verelim, yardım edelim ama bunlar maalesef olmuyor." diye konuştu.

11 Aralık 2018 Salı 18:28
Halil Ünal isyan etti: Kim istiyorsa gelsin teslim edelim

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, ortak sevdaları Eskişehispor'a destek veren, yönetime niyetli olan herkesin yanında duracaklarını kaydetti.

Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulunun yarın akşam bir toplantı yapacağını ve büyük olasılıkla genel kurul kararı alacağını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Biz her defasında çağrıda bulunuyoruz. Kim istiyorsa buyursun gelsin, Eskişehirspor'u teslim edelim. Zaman da kaybetmesin. Biz de sonuna kadar destek verelim, yardım edelim ama bunlar maalesef olmuyor. Herkesin amacı, Eskişehirspor'un bulunduğu kaos ortamından kurtarılması. Kaldı ki zaten bir genel kurul kararı alınacak. Eğer öyle bir niyet varsa, biz sonuna kadar yanında oluruz. Kimseye kırgın olmayız. Eskişehirspor bizim için her şeyden önce geliyor."

'Yine de doğru bulmuyorum, kınıyorum'

Ünal, son günlerde sosyal medyada bazı grupların şahsına, kulübe ve camiaya saldırdığını da dile getirerek, "Bunlar bir azınlık ama yine de doğru bulmuyorum, kınıyorum." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:28
  1. Eskişehirspor
  2. halil ünal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapay zekalı yerli ve milli SİHA'lar geliyor
    1. Yapay zekalı yerli ve milli SİHA'lar..
    2. Bayat deyip atma, şükret!
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de
    4. AK Parti'den flaş Hakan Fidan açıklaması
    5. Kalın'dan Altuğ Verdi için başsağlığı..
    6. Marmaray seferleri durdu! Yolcular..
    7. ABD'de Veliaht Prens Muhammed bin..
    8. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    9. Gazeteci Öztürk'ün "FETÖ'ye yardım"..
    10. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    11. İsrail’den Filistin’e çocuk aşısı..
    12. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    13. Karın ağrısı zehirlenme belirtisi..
    14. UNIFIL'den "Lübnan-İsrail sınırında..
    15. ABD'li Senatörden Suudi Arabistan-İran..
    16. İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye..
    18. Çelik: "(MİT Başkanı Fidan) Herhangi..
    19. İran'dan Yemen görüşmelerine destek
    20. AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin..
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var