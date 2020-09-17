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Gündem Halil Sezai'ye büyük şok!
Gündem

Halil Sezai'ye büyük şok!

67 yaşındaki adamı tekme tokat döven şarkıcı Halil Sezai Adliye'deki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:53:00 -
Halil Sezai'ye büyük şok!

Dün şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler gündemi sallamıştı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Sezai'ye her kesimden tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkiler sonrası gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Sezai tekrar ifadeye çağrılmıştı.

Tutuklama talebiyle sevk edildi

Bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından ifade verdi. Sezai, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Yorumlar

fetih1453

HA ŞÖYLE ANCA GİDERSİN YÜRÜ  
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Sehmus oral

Adalet bakanına sesleniyorum adaletiniz kanunuz yaslarınız bu gibi ...... sürülerini korumak içinmi var.ya adam haneye tecavüz ediyor hane sahibini darp ediyor haneyi kırıp dökuyor ona rağmen serbet kalabiliyor.yazıklar olsun böyle adalete.
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