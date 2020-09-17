Halil Sezai'ye büyük şok!
67 yaşındaki adamı tekme tokat döven şarkıcı Halil Sezai Adliye'deki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Dün şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler gündemi sallamıştı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Sezai'ye her kesimden tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkiler sonrası gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Sezai tekrar ifadeye çağrılmıştı.
Tutuklama talebiyle sevk edildi
Bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından ifade verdi. Sezai, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.