Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler
Sözde sanatçı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. Sezai'nin İzmit'te vereceği konser yaptıklarından dolayı iptal edildi.
İstanbul'da Tuzla ilçesinde komşusunu darbeden Halil Sezai'nin bugün İzmit'te vereceği konser yaşlı bir adama şiddet uyguladığı için iptal edildi. Kalp hastası olan 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai hakkında adli işlem başlatıldı.
Konserini iptal ettiler
Halil Sezai'nin İzmit'te Hüsnü Şenlendirici ile birlikte vereceği konser, restoran sahibi tarafından iptal edildi. Mekan sahibi Mesut Korkmaz yaşanan çirkin görüntülerin ardından konseri iptal ettiklerini söyledi.
Korkmaz, kimsenin tasvip etmeyeceği çirkin görüntüler nedeniyle konsere sadece Hüsnü Şenlendirici'nin katılacağını açıkladı.