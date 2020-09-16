  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler
Gündem

Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler

Sözde sanatçı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. Sezai'nin İzmit'te vereceği konser yaptıklarından dolayı iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:20:00 -
Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler

İstanbul'da Tuzla ilçesinde komşusunu darbeden Halil Sezai'nin bugün İzmit'te vereceği konser yaşlı bir adama şiddet uyguladığı için iptal edildi. Kalp hastası olan 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai hakkında adli işlem başlatıldı.

Konserini iptal ettiler

Halil Sezai'nin İzmit'te Hüsnü Şenlendirici ile birlikte vereceği konser, restoran sahibi tarafından iptal edildi. Mekan sahibi Mesut Korkmaz yaşanan çirkin görüntülerin ardından konseri iptal ettiklerini söyledi.

Korkmaz, kimsenin tasvip etmeyeceği çirkin görüntüler nedeniyle konsere sadece Hüsnü Şenlendirici'nin katılacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YÜKSEL KILIÇ

Bu ayyaslari adam edip önümüze sanatçı diye getiriyorlar bizlerde bu canak tutuyoruz sonrada böyle oluyor
  • Yanıtla
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
Siyaset

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı...
Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’
Gündem

Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’

67 yaşındaki adamı döven ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen Şarkıcı Halil Sezai, ‘Benim yaptığım şeyde hayvanlık buna söyleyecek bir laf..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı