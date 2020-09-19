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Gündem Halil Sezai'nin kız kardeşi konuştu: Abimin yaptığı yanlış ama...
Gündem

Halil Sezai'nin kız kardeşi konuştu: Abimin yaptığı yanlış ama...

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'nin kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu, “Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:39:00 -
Halil Sezai'nin kız kardeşi konuştu: Abimin yaptığı yanlış ama...

Şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki yaşlı bir adamı tekme tokat dövdüğü görüntüler gündemi sallamıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyürken, Halil Seza ifadeye çağırılmıştı. Savcıya "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından verdiği ifade sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sezai, elindeki odunun silah sayılması sonrası "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kardeşinden açıklama

Halil Sezai'nin tutuklanmasının ardından Duygu Paracıkoğlu'ndan bir açıklama geldi. UçanKuş TV’de program yapan Lerzan Mutlu’ya konuşan Duygu Paracıkoğlu, abisinin yaptığının doğru olmadığını belirterek yaşlı adamın da masum olmadığını söyledi. Paracıkoğlu, “Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz. Ağza alınmayan küfürler etti. Abim geçen gittiğinde yine laf edince olay olmuş. Yıllar önce abime ‘Bu adamlarla muhatap olma’ dedim, korktuğum başıma geldi. Olay evet çok yanlış ama soruyorum stüdyodaki erkeklere, biri sürekli ananıza küfretse ne yaparsınız” dedi.

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Yorumlar

Ayhan Sırma

Al birini vur ötekine şerefsizler
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bekir iskender

bunları kim şarkıcı yapıyor.. bunu sorgulamak lazım..
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