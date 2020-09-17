Halil Sezai tutuklandı mı?

İstanbul Tuzla’da bahçesinde film çekilmesine izin vermediği için 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp eden sözde sanatçı Halil Sezai’nin son rezaleti yanına kar kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayan sözde sanatçılar arasında yer alan Halil Sezai’nin her daim dem vurduğu özgürlük, demokrasi balonu elinde patladı. Başkalarına demokrasi, özgürlük dersi veren Halil Sezai’nin ikiyüzlü maskesi İstanbul Tuzla’da düştü. Sözde sanatçı Halil Sezai, Tuzla’da eşkiyalığa soyundu. 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’in evinin önünde film çekimine izin vermemesi üzerine kepazelikte sınır tanımayan Halil Sezai’nin çete karekteri ortaya çıktı. Komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan yaptığının yanına kar kalacağını sanan sözde sanatçı Halil Sezai eşkiyalıkta sınır tanımadığı kavganın görüntüsü sosyal medyaya düşmesinden sonra savcının talimatıyla ifadeye çağrıldı. Halil Sezai’nin içindeki mafya vari karekterinin dışa vurduğu o kavganın görüntüleri tüm Türkiye’de infial oluşturdu. Halil Sezai ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halil Sezai’nin Ezan rahatsızlığı

İstanbul Tuzla’da bir villa kiralayan sözde sanatçı Halil Sezai, film çekimi yapmak istedi. Evinin önünde film çekiminin yapılmasını istemeyen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, itirazını sözde sanatçı Halil Sezai’ye iletti. 15 Temmuz destekçisi Halil Sezai, Hüseyin Meriç’i dinlemek yerine şehir eşkiyası gibi yaşlı adama odunla saldırdı. Hüseyin Meriç, sözde sanatçı Halil Sezai’nin saldırısı karşısında Kelime-i Şahadet getirdi. Kelime-i Şahadet’in ne olduğundan bir haber olan sözde sanatçı Halil Sezai, “Ezan mı okuyorsun lan sen?” diyerek Hüseyin Meriç’i dövmeye devam etti. Şehir eşkiyası sözde sanatçı Halil Sezai’nin, dövdüğü 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, “Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diye daha çok dövdü.” demesi Halil Sezai’nin ezana duyduğu kini gözler önüne serdi.

Halil Sezai kimdir?

Sözde sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu, 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı 2003 yılı Müzik Bölümü mezunu olan sözde sanatçı Halil Sezai, ABD uşağı FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimin destekçileri arasında gösterilmekte.

15 Temmuz gecesi ABD’nin köpekliğini yapan FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik 'sokağa çıkın' çağrısını hedef alan sözde sanatçı Halil Sezai, alçak tweetinde şunları kusmuştu: “Bu memlekette polis var, meclis var, yargı var! Millet sokağa çıkıp askerle mi çatışsın? Bu nasıl mantık? Derdiniz ne? Bu nasıl çağrı"

Sözde sanatçı Halil Sezai’nin şarkıları

Seni Beklerken

Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit)

Seni Beklemek

Ey Aşk

Ervah-ı Ezelden