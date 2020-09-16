Halil Sezai tarafından dövülen Hüseyin Meriç'in oğlu konuştu: Sabah fenalaştı, doktora götüreceğiz

Şarkıcı bozuntusu Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i öldüresiye dövdü. Yaşlı adama yumruk, tekme ve kafa atan Halil Sezai, ağza alınmayacak küfürler de savurdu. Skandal görüntüler sonrası Halil Sezai ifade için karakola çağrıldı.

Halil Sezai tarafından mağdur edilen Hüseyin Meriç’in oğlu Mesih Meriç Behkam, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Babasının durumunun ilk anlara göre daha iyiye gittiğini söyleyen Mesih Meriç Behkam, hastaneye gideceklerini ve tekrar kontrole gireceklerini söyledi. Babasının sakinleşmesini beklediklerini aktaran Mesih Meriç Behkam, sabah basın mensuplarına demeç verdiği esnada babasının fenalaştığını ve ilaç kullandığını söyledi. Ayrıca Behkam, burnunun sürekli kanadığını da ekledi.

“Aynayı kırsa, camı alıp saplayacak”

Behkam, yaşanan darp olayına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Dün sabah saat 8 gibi evden ayrıldığını söyleyen Mesih Meriç Behkam, Halil Sezai ve beraberindekilerin kendisinin evden çıkmasını beklediklerini söyledi. Evin her yerinde ses kaydeden kameralar olduğunu belirten Behkam, “Çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi, yine ben yoktum” diye konuştu.

Dört kişinin geldiğini hatırlatan Meriç Behkam, “Bir tanesi saksıyla giriyor. Komşu saksıyla girdiğini görünce bir şey demiyor. Herhalde hediye getirdiler diye düşünüyor. Ama şahıs ilk başta geliyor, bir tane odun alıyor odunun oradaki bir aynayı kırmayı deniyor. Ayna kırılmıyor. Aynayı kırsa, o camı alacak ve saplayacak Ondan sonra gördüğünüz görüntüler zaten gayet net.” ifadelerini kullandı.

Babasının direkt kafasına darbe aldığını söyleyen adam, Hüseyin Meriç’in başında iki yarık olduğunu ve darp esnasında Halil Sezai’ye elini bile kaldıramadığını ifade etti.

Aynı zamanda devletin Hüseyin Meriç ve ailesine koruma tahsis ettiği de öğrenildi.