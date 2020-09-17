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Gündem Halil Sezai rezaletinde yeni görüntüler! Magandalıkta sınır tanımamış
Gündem

Halil Sezai rezaletinde yeni görüntüler! Magandalıkta sınır tanımamış

Şarkıcı Halil Sezai’nin arkadaşlarıyla birlikte komşusu olan yaşlı adamı evinin bahçesinde darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:03:00 - 2020-09-17 13:09:06

Şarkıcı Halil Sezai'nin gürültü yaptıkları için kendisini uyaran komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler dün gündeme bomba gibi düşmüş Sezai’nin magandalığı büyük tepki çekmişti. Olay anına ilişkin yeni görüntüler basına sızdı.

Tuzla'da meydana gelen çirkin olayda Halil Sezai, yaşlı adamın evini basıyor. Arkadaşlarıyla Hüseyi Meriç’in bahçesine gelerek öfkesini bahçedeki kapıdan çıkaran Sezai, oğlunu çağıran adamı darp etmeyi sürdürüyor.

Görüntülerde Halil Sezai evinin önünde kıstırdığı yaşlı adamı darp ediyor. Oğlundan yardım isteyen yaşlı adamın yaşadığı korku ise kameraya anbean yansıdı.

Sezai’nin şiddetine maruz kalan Meriç “Tansiyon ve kalp hastasıyım. Vurduğunda öleceğim diye düşündüm. Hastayım dedim, yine vurdu” dedi.

Halil Sezai ise dün yaptığı açıklamada Meriç’in kendisini aydır taciz ettiğini savundu. Sezai “Yaptığım şey hayvanlık” diyerek özür diledi.

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