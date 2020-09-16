Halil Sezai ile ilgili sıcak gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tuzla'da bir kişiyi darp eden şarkıcı Halil Sezai ifadeye çağrıldı.

Dün sabah saatlerinde Tuzla'da meydana gelen olayda, sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai'nin, mahalle sakini Necati Meriç ile tartışma yaşadığı ifade edildi.

Çekime müsade etmeyen 67 yaşındaki Necati Meriç ile Halil Sezai ve yanındakilerin kavga ettiği bildirildi.

Darp edilen yaşlı adam şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ise Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.

Sezai ve beraberindeki 3 kişi ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Fakat 67 yaşındaki Necati Meriç'i darp gettiği güvenlik kamerasına yansıyan şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldı.

Sezai'nin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.