  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halil Sezai ile ilgili sıcak gelişme
Gündem

Halil Sezai ile ilgili sıcak gelişme

Tuzla'da bir kişiye saldıran şarkıcı Halil Sezai ifadeye çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:35:00 -
Halil Sezai ile ilgili sıcak gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tuzla'da bir kişiyi darp eden şarkıcı Halil Sezai ifadeye çağrıldı.

Dün sabah saatlerinde Tuzla'da meydana gelen olayda, sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai'nin, mahalle sakini Necati Meriç ile tartışma yaşadığı ifade edildi.

Çekime müsade etmeyen 67 yaşındaki Necati Meriç ile Halil Sezai ve yanındakilerin kavga ettiği bildirildi.

Darp edilen yaşlı adam şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ise Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.

Sezai ve beraberindeki 3 kişi ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Fakat 67 yaşındaki Necati Meriç'i darp gettiği güvenlik kamerasına yansıyan şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldı.

Sezai'nin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerim..
Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı