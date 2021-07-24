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Gündem Halil Sezai bu kez yaptığı 'hayvanlığı' savundu
Gündem

Halil Sezai bu kez yaptığı 'hayvanlığı' savundu

"Ezan mı okuyorsun?" diyerek babası yaşındaki adamı döven ve "Yaptığım hayvanlıktı, kendime yakıştıramıyorum” sözleriyle kendini savunan Halil Sezai, yediği cezanın az gelmesinden yüz buldu. Sahne aldığı bir mekanda komşusuna uyguladığı şiddeti savunan Halil Sezai, "Hak etti. Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 15:42:00 - 2021-07-24 15:47:54
Halil Sezai bu kez yaptığı 'hayvanlığı' savundu

5 Eylül 2020’de İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai Paracıkoğlu, 17 Eylül'de ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

Görüntülerde ise Halil Sezai'nin, komşusunu tekme, tokat ve odunla darbettiği görülmüştü.

"Ezan mı okuyorsun sen?"

Komşusunun evine büyük bir odunla giren Sezai, "Ezan mı okuyorsun sen?" diye bağırmıştı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan Sezai, ilk celsede serbest bırakılmıştı.

Yediği cezanın az gelmesinden yüz buldu

Babası yaşındaki adamı döven ve sadece 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai yediği ceza az gelecek olmalı ki skandal ifadelerle şiddeti savundu.

Yaptığını 'hayvanlık' olarak tanımlayan Sezai, dün gece sahne aldığı bir mekanda ise akıllara durgunluk veren sözler sarf etti.

Kendisini dinlemeye gelenlere komşusu ile yaşadıkları tartışmayı anlatan Sezai, sonrasında uyguladığı şiddeti savundu.

“Tam dövemedim. Bir dahaki sefere

Şarkı arasında mikrofonu elinden bırakmayan Halil Sezai, “Siz böyle amcacık diye tanıdınız. Ama gö... tekiydi gerçekten. Hak etti ve kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Duygum bu, yalan söylemiyorum.” dedi.

Halil Sezai’nin bu sözlerine hayranları da gülerek ve alkış tutarak karşılık verdi.

Halil Sezai: Yaptığım hayvanlıktı

Kamuoyunda infiale neden olan skandal sonrası çıkarıldığı mahkemede yaptığını hayvalık olduğunu söyleyen Halil Sezai şu şekilde savunma yapmıştı:

“Sürekli küfrederdi. O sırada küfür etti. Bunun üzerine odunla ilgili espri havası kalmadığı için ben onu bıraktım. Olayın şokuyla ben bir an durakladım ve aramızda ittirme kaktırma oldu. Ama vurmadım.

Vurma olayı daha sonra dışarıda oldu. Onunla arkadaşlarım müdahale etmemesini isteyerek sarılıp konuşmak istedim. Ancak küfretmeye devam etti. Ana bacı sülale ağır sözlerle sövdü. Bahçede vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak sokakta ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. 

Gerek böyle bir eylemle yaraladığım için gerekse müştekinin durumunu gözönünde bulundurduğumda yaptığımı tasvip etmiyorum. Odunla hiçbir şekilde vurmadım. Pişmanım. Ancak o an yaşadığım şey bir öfke patlaması gibiydi. Bunun sebebi de o kişinin bana sürekli ağır küfürler etmesi olduğunu şu an net olarak hatırlıyorum”

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Yorumlar

Mehmetçik

Bunların hepsi böyle YOBAZ . .....
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