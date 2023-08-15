Halil Konakcı: Şeriatı tüm nizamlarda hayal ediyorum!
Solcu marjinallerin hedefe koyduğu Halil Konakcı Hoca'dan, hakkındaki "şeriat yanlısı değil" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
Halil Konakcı Hoca, söz çarpıtmada profesyonel olan tarikat ve İslam karşıtlarının hedefi haline geldi.
Geçmişte İhsan Şenocak Hoca'ya, Mehmet Boynukalın'a yapılanın aynısı bugün Halil Konakcı Hoca'ya yapılıyor.
Konakcı Hoca'yı başlattıkları linç kampanyası ile sindiremeyenler, şimdi de yeni bir iftira ortaya attı.
Halil Konakcı Hoca, kendisi hakkında öne sürülen, "Şeriat yanlısı değil" sözlerine karşılık verdi.
"Beş yıllık memuriyetim boyunca sırf İslam ahkamını anlattığım için 11 idari soruşturma geçirdim. 1000'den fazla mahkeme dosyam var." diyen Konakcı Hoca, şeriatı savunup savunmadığını ise şöyle özetledi:
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Binlerce vaazımda 'Şeriat'ı tüm nizamda hayal ediyorum' dedim.