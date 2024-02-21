Halil Konakçı isyan etti! Tek bir kelime etmedim deli gibi saldırıyorlar

Laikçi güruhun saldırısına uğrayan Halil Konakçı sosyal medya hesabından isyan etti.

Yahu arkadaş olayla alakalı tek kelime etmediğim, ağzımı açmadığım halde kemalistler yine dünden beri bana deli gibi saldırıyorlar. Ulan her iki görüntüde tek kelime çıkmıyor ağzımdan.

Tek kelime çıkmasada bilin ki tüm imanımla Şevki Yılmaz hocanın yanındayım.

İşin garip tarafı öyle bir hale gelmişsiniz ki; ben ağzımı açmadan da bir tebessümle bile sizleri çıldırtabiliyorum demek :))

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Birde; doğrudan “Mustafa kemalin itlerisiniz” diyen pkklılara tek kelime cevap vermekten korkanlar ve iki seçimde de kandilden ve pensilvanya dan yönlendirilenlere destek verenler, ben ve benim gibilere vatan ve bayrak sevgisi öğretecek en son kişiler bile değillerdir, bunu da varsa aklınıza yazın.