Halil Konakcı Hoca'dan yüreklere dokunan 30 Ağustos mesajı!

Twitter hesabından mesaj paylaşan Konakcı Hoca, "İslam ile dünyaya süper güç olarak hükmetmiş 1000 yıllık devletimizin bekası için, Vatan toprağı, İslam nizamının muhafazası ve müdafaası için kanını son damlasına kadar veren askerlerimizin ve necip Milletimizin iman dolu mücadelesiyle kazanılan bir zaferdir 30Ağustos Zaferi. Mübarek olsun." dedi.

Konakcı Hoca mesajına şöyle devam etti:

Aynı şuurla çalışıp, şehid kanına bulanmış şanlı bayrağımızla, önce Vatanımız güçlü ve büyük Türkiyemiz'de, sonra tüm dünyada İslam’ın münevver günlerinin yeniden yaşanması ve yaşatılması temennisiyle.



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