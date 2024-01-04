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Gündem Halil Konakcı Hoca'dan sert tepki: Tevhid sancağına düşmanlık eden dinden çıkmış demektir!
Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan sert tepki: Tevhid sancağına düşmanlık eden dinden çıkmış demektir!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 21:32:00 - 2024-01-04 22:18:05
Halil Konakcı Hoca'dan sert tepki: Tevhid sancağına düşmanlık eden dinden çıkmış demektir!

Halil Konakcı Hoca, Kelime-i Tevhid sancağı taşıması gerekçesiyle İsmail Aydemir adlı vatandaşın darbedilmesini değerlendirdi.

 Taha Emre ÖZDEMİR Ankara 

Suudi Arabistan'da iptal edilen süper kupa finaliyle birlikte Filistin mitinginden dönerken İsmail Aydemir'in darbedilmesi toplumu iyice gerdi.

Halil Konakcı Hoca, son birkaç gündür ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Konakcı Hoca, Aydemir'e vurulan yumruğun aslında tüm Müslümanlara atıldığını belirtti.

"O saldırıyı yapan kişiyi de o zihniyeti de o gençleri o hale getiren etki ajanlarını da şiddetle kınıyorum, tüm imanımla lanetliyorum." diyen Konakcı Hoca, "Türkiye'de uzun zamandır büyük bir oyun oynanıyor. Şamanizm, tengri inancıyla ve İslam düşmanlığıyla oluşturulmaya çalışılan Türkçülük oyunu var. Herkes kendi ırkıyla gurur duyar. Ben de bir Müslüman Türk evladı olarak ecdadımla gurur duyuyorum ama her türlü ırkçılığın faşizmin karşısındayım. Çünkü Efendimiz (sav) ‘Irkçılık yapan bizden değildir buyurmaktadır. Efendimiz'in (sav) lanetlediği bir ideolojiyi gütmek Müslümanım diyen kimseye yakışmaz." ifadelerini kullandı.

"Müslüman kardeşlerimiz de bu kirli oyunlara düşmemeli." mesajı veren Konakcı Hoca, "Böyle sokak hareketleriyle ülkemizi bölmeye çalışan kişilere fırsat verilmemeli. Biz fikirle ilimle mücadele eden insanlarız. Barbarlık ve sokakta millete saldırmak Müslümanlara yakışmayan hareketlerdir. Bu konuda biz inançlı insanlara düşen de dikkatli olmaktır." diye konuştu.
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Konakcı Hoca sözlerine şöyle devam etti:

Bizim kutsallarımız bellidir. Müslüman, Müslümanca yaşar. Kur'an nizamını hayat anlayışına koymuştur. Bu Kur'an anlayışının da şifre cümlesi La İlahe İllallah Muhammedür Resulullah'tır. Bu cümlenin bayraklaşmış hali Kelime-i Tevhid sancağımızdır. Hangi ideoloji perdesiyle olursa olsun bu Tevhid sancağına düşmanlık eden, İslam dininden çıkmış demektir.

Her ne kadar ülkemizde, PKK terör örgütünün bez parçasıyla Kelime-i Tevhid sancağımızı aynı kefeye koyan aşağılık zihniyet sahibi çukur kimseler olsa da bizi bu sevgiden bu sevdadan asla vazgeçiremeyecekler. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Kim ne yaparsa yapsın murad-ı ilahi bu topraklarda İslam'ın kardeşliğini, İslam'ın nizamını, Efendimiz'in (sav) ilke ve inkilablarını galip getirecektir. Biz de inşallah tüm gayretimizle birlik ve beraberliğimiz için çalışacağız.

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